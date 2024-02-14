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Трюдо и Шольц обсудили дальнейшую поддержку Украины

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шольц
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили дальнейшую поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщило Министерство иностранных дел Канады по итогам телефонного разговора глав правительств.

"Двое лидеров отметили непоколебимую поддержку Украины на фоне российской захватнической войны. Они также обсудили важность предоставления долгосрочных обязательств безопасности и сотрудничества в преодолении глобальных последствий войны", - говорится в сообщении.

Трюдо и Шольц также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, они отметили важность недопущения эскалации конфликта, а также "выразили обеспокоенность по поводу информации о запланированной израильской военной операции в городе Рафах на юге Сектора Газа".

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Топ комментарии

  • Володимир Краснобокий
    Вы заметили одну деталь :наши западные партнёры всё время где то собираются ,обсуждают помощь Украине и мало что присылают в основном для обороны .А ким чен ин не говорит и не обсуждает а просто посылает в помощь путину миллион снарядов и баллистические ракеты
  • Olena Teslenko
    Все ,,обговорюють"! А кндр мовчки ракети надсилає, і не гавкає постійно про це публічно!
  • vsbu vsbu
    Наголошуйте шо хочте. Але ф-16 пошвидше
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