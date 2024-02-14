Украина нарастила производство систем РЭБ, – Игнат

Украина нарастила производство систем РЭБ, поскольку они показали свою эффективность в противодействии вражеским ракетам и дронам. Более того, сегодня системы РЭБ стали своеобразной частью противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Их (РЭБ. – Ред.) становится все больше. Украина вообще нарастила производство этих систем, они показали свою эффективность, все лучше отрабатывают на том или ином направлении при защите тех или иных объектов по погашению навигации, по которой следуют ракеты и дроны. Важно тоже это направление развивать", – отметил Юрий Игнат.

Он подчеркнул, что сегодня системы РЭБ активно помогают и непосредственно на линии огня на фронте, ведь могут подавлять вражеские FPV-дроны, тысячами атакующие передние позиции.

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