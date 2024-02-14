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Украина нарастила производство систем РЭБ, – Игнат

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юрій,ігнат
Украина нарастила производство систем РЭБ, поскольку они показали свою эффективность в противодействии вражеским ракетам и дронам. Более того, сегодня системы РЭБ стали своеобразной частью противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Их (РЭБ. – Ред.) становится все больше. Украина вообще нарастила производство этих систем, они показали свою эффективность, все лучше отрабатывают на том или ином направлении при защите тех или иных объектов по погашению навигации, по которой следуют ракеты и дроны. Важно тоже это направление развивать", – отметил Юрий Игнат.

Он подчеркнул, что сегодня системы РЭБ активно помогают и непосредственно на линии огня на фронте, ведь могут подавлять вражеские FPV-дроны, тысячами атакующие передние позиции.

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Топ комментарии

  • ігор тарчук
    Знову публікує бредні нарко обдовбишів.
  • Tommy Lee
    блаЗЄнські, звісно, покидьки, але Ви оце написали якусь нісенітницю.

    Яка смердить совком, бо у нас уже давно використовується термін "Друга світова війна".
  • Bogdan ebcaf327
    давай тоді замість фпв дронів Глобал Хок у гаражах збирати....
    на фронті величезна потреба банальних мінометних снарядах, вони не такі складні у виробництві як 155, але нам простіше патужно клянчити у всіх навкруги, бо так виходить безкоштовно, що не скажеш про власне виробництво, от і все.
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