В течение 14 февраля россияне нанесли 4 ракетных, 91 авиационный удар, совершили 83 обстрела из РСЗО, - Генштаб
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Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах российских оккупантов в течение 14 февраля 2024 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ в официальном фейсбуке.
В сообщении отмечается: "Враг нанес 4 ракетных удара, 91 авиационный удар, совершил 83 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также объекты критической инфраструктуры".