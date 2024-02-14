В течение 14 февраля россияне нанесли 4 ракетных, 91 авиационный удар, совершили 83 обстрела из РСЗО, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах российских оккупантов в течение 14 февраля 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ в официальном фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Враг нанес 4 ракетных удара, 91 авиационный удар, совершил 83 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также объекты критической инфраструктуры".

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