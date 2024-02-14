Минюст предлагает разрешить мобилизацию граждан с судимостью

Министерство юстиции предлагает пересмотреть законодательную норму относительно военного учета и возможности мобилизации бывших осужденных.

Об этом заявил глава ведомства Денис Малюска, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Глава Минюста подчеркнул, что вопрос не в том, чтобы "разрешить" осужденным служить в армии, и не в том, сколько желающих есть среди данной категории лиц. "Никто их не планирует спрашивать. По крайней мере, такова наша позиция. Это обязанность каждого гражданина – защищать государство", – сказал Малюська.

Министр подчеркнул, что то, что гражданин когда-то совершил преступление и получил какое-то наказание – не обязательно срок в тюрьме – и теперь находится или всегда находился на свободе, это не повод для того, чтобы не защищать родину.

"В любом случае решение по поводу того, чтобы мобилизовать или не мобилизовать гражданина с судимостью, должен выносить не такой гражданин, а наши органы ТЦК, которые занимаются комплектованием армии. Это наша позиция и мы будем просить депутатов поддержать это", – сказал Малюська.

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Глава Минюста подчеркнул, что речь идет о "десятках тысяч людей". "Откровенно не понимаю, почему все обязаны защищать государство, и это почетная обязанность, а тот, кто когда-то давным-давно совершил преступление, даже самое мелкое, почему он вдруг родину защищать не обязан?" – отметил Малюська.

Министерство юстиции сейчас занимается наработками и в другом вопросе – в отношении тех, кто заключен. В этом случае, по его словам, подход будет "чуть-чуть другой". В Минюсте хотят предоставить возможность ТЦК определять, кто им нужен, а кто нет.

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