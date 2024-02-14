Украина в 2024 году рассчитывает получить 4 миллиарда долларов из замороженных российских активов, - Минюст

Украина рассчитывает на передачу 4 миллиардов долларов из замороженных в G7 и ЕС российских активов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказала в интервью Forbes заместитель министра юстиции Ирина Мудрая.

По ее словам, всего в течение четырех лет Украина может получить 15-18 млрд дол., в том числе около 4 млрд дол. в этом году. Для этого необходимо пройти несколько этапов. Нулевой – определить, в каких учреждениях сосредоточены эти средства. Это уже сделано.

Первый – и Еврокомиссия уже приняла решение: все начисленные проценты должны размещаться в одном учреждении. Второй – внедрение законодательства в ЕС, которое позволяет передать эти средства Украине.

"У нас были переговоры с представителями Бельгии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС. Есть сдержанный оптимизм по поводу того, что Совет ЕС примет решение до конца июня 2024 года. Если решение будет принято, то Украина получает проценты по активам, которые были погашены в 2024-м", – отметила заместитель министра юстиции.

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Также оговаривается передача уже начисленных процентов за 2022-2023 год. Эти средства находятся в Бельгии, в 2022-м на них был наложен 25%-ный налог (около €1,7 млрд). Правительство Бельгии использует эти средства для выплат украинским беженцам, оказания гуманитарной помощи.

Денежные средства за 2023 год еще не обложены налогом. Сейчас идут переговоры о наложении 100% налога на эти средства и передаче их в Украину. Речь идет о 4,4 млрд евро, для передачи которых достаточно решения только правительства Бельгии.

"Наша принципиальная позиция – чтобы это было дополнительное финансирование, а не часть уже согласованной с ЕС помощи. Скорее всего, международные партнеры не согласуют использование этих средств на оборонный сектор. Они пойдут на покрытие дефицита бюджета, социальные выплаты, проекты по восстановлению и т.д.", – резюмировала Мудрая.

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