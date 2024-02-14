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19-летний парень, раненный вследствие дневного обстрела Херсона, скончался в больнице, - ОВА

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херсон
В больнице Херсона скончался 19-летний парень, который получил ранение ноги во время обстрела россиянами города днем 14 февраля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель ОВА Александр Прокудин.

"К сожалению, из-за вражеских обстрелов погиб человек. 19-летний юноша, получивший травмы сегодня днем, умер в больнице. Медики до последнего боролись за его жизнь", - написал Прокудин.

В ОВА выразили искренние соболезнования семье погибшего.

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Напомним, сегодня днем российская армия обстреляла Херсон - три человека получили ранения.

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Топ комментарии

  • Вадим Карапіщенко
    Царство Небесне...
    Вічна пам'ять...
  • Лазоренко Лариса
    Страшна біда😢

    Росія країна вбивць!
  • George Dydyrko
    Поранення ноги призвело до смерті у лікарні?
    Співчуваю.
    Але не розумію.
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