Буданов: "Цезарь Куников" был уничтожен пятью морскими беспилотниками MAGURA V5. ВИДЕО

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что российский корабль уничтожили 5 надводных дронов MAGURA V5.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии ICTV.

"Экипаж составляет 90 человек. Сколько из них удалось спасти - точную цифру мы сможем назвать позже, ведь поисково-спасательная операция россиян еще продолжается. Они ищут уцелевших - пока результаты не очень. Корабль вез груз из города Новороссийск в город Севастополь. Корабль был загружен и на переходе был уничтожен 5 беспилотными аппаратами", - сказал глава разведки.

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