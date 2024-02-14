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Без помощи США в украинской армии заканчиваются боеприпасы, - Салливан

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джейк,салліван
В ВСУ на фронте существенная нехватка боеприпасов, так как открывающий финансирование Украине законопроект "застрял" в Конгрессе.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Он призвал спикера нижней палаты Конгресса республиканца Майка Джонсона "быстро поставить законопроект на голосование", выразив уверенность, что его поддержит подавляющее большинство представителей обеих партий.

"Каждый день несут потери как украинцы, так и интересы национальной безопасности США. Ставки растут каждый день, как и цена нашего бездействия, особенно в Украине. Мы получаем все больше сообщений о том, как украинцы на линии фронта экономят боеприпасы или вообще их не имеют. Россияне продолжают атаковать на земле и в воздухе, пытаясь истощить украинскую ПВО, над развитием которой мы активно работали последние два года", - подчеркнул Салливан.

Читайте также: У США нет альтернативы предоставлению Украине необходимого пакета помощи - Салливан

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Це той Салліван, котрий напряму контактує з Єрмаком і радить Байдену не давати Україні далекобійну зброю і авіацію, щоб не допустити ескалації? 🤔
  • Randall Flag da70119e
    Треба було не обмежувати термін дії лендлізу (до речі, пропозицію цю внесли демократи). Ви ж казали, що лендліз це запасний варіант на випадок, якщо Конгрес не дасть згоди на виділення зброї? Ось і був би дієвий інструмент.
  • Ан Мур
    https://t.me/neprypolit/528 Політичний інтуїтик

    А тим часом у США намічається щось серйозне.
    Голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер надав для ознайомлення всім членам Конгресу розвідувальну інформацію про "серйозну загрозу національній безпеці" - джерела стверджують, що загроза пов'язана з Росією. - повідомляє CNN.
    Перше, що спадає на думку - розвідінформація про контакти когось із трампістів з росіянами. Найочевидніше - поїздка Такера Карлсона до Москви.
    Але ми ще нічого не знаємо.
    Що ми вже знаємо, так це те що у випадку серйозної загрози національній безпеці" президент США має право одноосібно ухвалювати рішення щодо усунення чи протидії такій загрозі, від застосування сил до передачі засобів іншій державі. А вже потім, через місяць це рішення має затвердити Сенат (без Палати представників).

    Із середипо четвер конгресмени будуть знайомитися з даними спецслужб. Чекаємо на продовження...
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