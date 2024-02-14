Россияне накапливают ресурсы для массированной воздушной атаки, - Гуменюк

Враг накапливает ресурсы, чтобы осуществить массированную атаку по Украине.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявила пресс-секретарь Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ.

"Конкретная дата массированного ракетного удара неизвестна, вероятнее всего, она неизвестна и самим россиянам, которые будут его выполнять. Но они готовятся и могут применить подобную атаку", - отметила Гуменюк.

Она рассказала, что наблюдалась активность грузовой авиации, выполнявшая рейс по маршруту Тегеран – Москва, что может свидетельствовать о перевозке специфического военного груза как в виде уже готовых дроновых изделий, так и в виде запчастей, которые будут использованы для их изготовления на территории России.

Спикер объяснила, что сам факт такой активности, как правило, предшествует усиленным атакам с использованием большего количества "Шахедов".

По ее словам, враг продолжает накопление определенного ресурса, а для подготовки массированной атаки ему нужно не менее 10 суток. На длительность интервала между российскими атаками влияет и наша активность, происходящая в направлении вражеских аэродромов, мест дислокации личного состава и техники. Гуменюк подчеркнула, что наша активность, в частности, поражение БДК "Цезарь Куников", повлияет на планы врага, и они могут изменяться.

Гуменюк добавила, что даже в условиях, когда происходит пауза между массированными ракетными атаками, враг все равно наносит точечные ракетные удары.

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