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Ситуация с поставками артиллерии и боеприпасов улучшится в течение месяца, - Буданов

16 07932
Кирило Буданов
В следующем месяце поставки боеприпасов и артиллерийских систем улучшатся.

Об этом сообщил Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время заседания "Рамштайна" сделал основательный доклад, где были определены основные приоритеты украинской армии.

"Понятно, что артиллерийские системы и боеприпасы – это приоритет номер один. И партнеры из разных стран озвучили – сколько и какая страна в какой промежуток времени в течение месяца сможет передать. Это значительно облегчит ситуацию для нас", – рассказал Буданов.

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Топ комментарии

  • Василь d5bbff27
    Може перевести Буданова в пресаташе? Ну для чого говорити за теми за які не відповідаєш Чи піар в нас на першому плані замість конкретних справ Краще б розповів як він Чи проспав,чи навмисно--про напад рашки в лютому 2022р. ЦЕ ганебний прокол розвідки Чому ми готувались до захисту України Рівень капітана а не генерала ГРУ.
  • Алекс Скела
    ...і знову, і знову, і знову - все тільки в майбутньому...
  • Ан Мур
    який стосунок цей пистун має до забезпечення ЗСУ зброєю та БК?
    Чи він десь захопив в морі якийсь транспортник касапів з БК і проривається до Одеси?
    Схоже?
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