Рада рассмотрит законопроект о мобилизации во втором чтении после 21 февраля, - Стефанчук

Законопроект о мобилизации во втором чтении и в целом парламент сможет рассмотреть после 21 февраля, заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Это будет не раньше 21 числа (февраля), потому что это последний день, когда можно подавать поправки в этот законопроект", - сказал Стефанчук в эфире национального телемарафона в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что Верховная Рада имеет 14 дней между первым и вторым чтением для внесения поправок в законопроект.

Стефанчук рассказал, что он и народные депутаты – доктора наук и профессора, готовят поправку об отсрочке мобилизации для аспирантов.

"Это будет такая профессорская поправка, на которой мы будем настаивать... Мы хотим защитить аспирантов, которые действительно хотят двигать украинскую науку", - отметил Стефанчук.

Читайте также: Принятие в феврале законопроекта о мобилизации маловероятно, - "слуга народа" Вениславский