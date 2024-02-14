Рада рассмотрит законопроект о мобилизации во втором чтении после 21 февраля, - Стефанчук
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Законопроект о мобилизации во втором чтении и в целом парламент сможет рассмотреть после 21 февраля, заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.
"Это будет не раньше 21 числа (февраля), потому что это последний день, когда можно подавать поправки в этот законопроект", - сказал Стефанчук в эфире национального телемарафона в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он напомнил, что Верховная Рада имеет 14 дней между первым и вторым чтением для внесения поправок в законопроект.
Стефанчук рассказал, что он и народные депутаты – доктора наук и профессора, готовят поправку об отсрочке мобилизации для аспирантов.
"Это будет такая профессорская поправка, на которой мы будем настаивать... Мы хотим защитить аспирантов, которые действительно хотят двигать украинскую науку", - отметил Стефанчук.