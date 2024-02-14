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Рада рассмотрит законопроект о мобилизации во втором чтении после 21 февраля, - Стефанчук

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Законопроект о мобилизации во втором чтении и в целом парламент сможет рассмотреть после 21 февраля, заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Это будет не раньше 21 числа (февраля), потому что это последний день, когда можно подавать поправки в этот законопроект", - сказал Стефанчук в эфире национального телемарафона в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что Верховная Рада имеет 14 дней между первым и вторым чтением для внесения поправок в законопроект.

Стефанчук рассказал, что он и народные депутаты – доктора наук и профессора, готовят поправку об отсрочке мобилизации для аспирантов.

"Это будет такая профессорская поправка, на которой мы будем настаивать... Мы хотим защитить аспирантов, которые действительно хотят двигать украинскую науку", - отметил Стефанчук.

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Топ комментарии

  • Sergiy Vitalyovich
    Українці за місяць зняли з депозитів понад 27 мільярдів гривень (що є рекордом за час війни) і процес триває. При цьому, той горезвісний закон навіть не прийняли остаточно. Економіка країни та банківська система "щиро вдячні" авторам цього непотребу та тим, хто за нього голосував.
  • Victor Litarchuk
    У Зеленського ще з травня лежить на підписі закон, який опускав планку мобілізації з 27 до 25 років. Але чому мобілізація не з 18 років? Відповідно до Закону "Про військовий обовʼязок і військову службу", ця категорія вважається призовниками і підлягає тільки призову на строкову військову службу.

    В СРСР було достатньо навчених офіцерів і прапорщиків, проте навіть дуже складну і відповідальну роботу довіряли вісімнадцятилітнім. Я в свої 18, як радист (після радіошколи ДОСААФ), забезпечував даними радарів літаки МІГ-25 проти розвідників SR-71 і ORION, які слідкували за базами Північного флоту і за Плесецьким військовим космодромом.

    Вісімнадцятилітні більш здорові, спортивні і краще засвоюють нове. За даними ВООЗ, опублікованими у 2020 році, очікувана тривалість життя чоловіків в Україні становить 68. Тобто біологічно в 60 - це діди з купою болячок.

  • Serhii P.
    Тобто всі інші пункти, які не відповідають Конституції та законам України, все влаштовує? Лише правки по аспірантах? Вони всіх за ідіотів вважають, чи що?
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