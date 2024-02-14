Республиканцы в Конгрессе своими действиями против помощи Украине становятся на сторону Путина, - Белый дом

Республиканцы, блокирующие законопроект о дополнительном финансировании потребностей национальной безопасности, выступают против оборонно-промышленного комплекса США и помогают президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

По ее словам, республиканцы, которые на прошлой неделе отклонили двухпартийное соглашение о безопасности границы, приняли сторону Дональда Трампа и подыгрывают его политическим интересам в президентской гонке.

"Став перед выбором: присоединиться к президенту Байдену и профсоюзу пограничных патрулей, чтобы защитить нашу границу, республиканцы в Конгрессе стали на сторону Дональда Трампа, фентанила, торговцев людьми и контрабандистов — все из-за политики. Они полагаются на ценности Трампа и выступают против нашей оборонно-промышленной базы, против НАТО, против Украины, против наших интересов в Индо-Тихоокеанском регионе. У них есть шанс извлечь ценный урок. Прекратите то, что вы делаете, и поставьте нашу национальную безопасность на первое место", — заявила Жан Пьер.

Ранее в среду спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что не планирует в ближайшее время провести голосование по пакету международной помощи Украине, Израилю и Тайваню после того, как 13 февраля Сенат его одобрил. Для того чтобы стать законом, законопроект должна одобрить Палата представителей и подписать президент США.

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В Белом доме ответили на заявления спикера Джонсона. Представитель администрации Байдена Жан-Пьер заявила, что спикер "ведет переговоры сам с собой", поскольку он сначала призвал включить безопасность границы в соглашение о национальной безопасности, тогда отклонил предложение Сената, которое включало эти требования, а теперь протестует против соглашения, которое этот вопрос не охватывает.

"Он убивает законопроекты собственноручно. Делая то, что они делают [республиканцы, блокирующие помощь. — Ред.], они становятся на сторону Путина. Я думаю, что спикер запутался, он не понимает, в чем состоит его работа, а именно — вынести законопроект на голосование, и тот получит двухпартийную поддержку", - считает представитель Белого дома.

Она добавила, что администрация президента США будет продолжать оказывать давление на Конгресс, чтобы законодатели приняли дополнительное финансирование для партнеров.

"Речь идет не о политике, а о потребностях национальной безопасности. Критически важно убедиться, чтобы у Украины было то, что ей нужно, чтобы у Израиля было то, что им нужно для защиты от террористической организации. И также важно оказать гуманитарную помощь, люди ее ждут ", - заявила Жан Пьер.

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