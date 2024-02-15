В Норвегии власти города Драммен приняли решение принимать беженцев только из Украины
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере уже заявил, что городские власти превысили полномочия. "Это не то, что могут решать города", – сказал он.
При этом норвежский премьер назвал решение города "незаконным". "Фундаментальной ценностью является обеспечение равного отношения к людям, ставших беженцами", - объяснил Гар Стере.
Решение Драммена, расположенного в 40 километрах от Осло и где проживает 120 тысяч человек, раскритиковала и лидер консервативной партии, депутат парламента Эрна Солберг. Ни один муниципалитет не может принимать решение "принимать беженцев только из определенной страны", сказала она.
Сообщается также, что полиция зарегистрировала заявление о совершении городским советом Драммена "институционного расизма".