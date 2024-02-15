В течение 14 февраля авиация и ракетные войска поразили 16 районов сосредоточения оккупантов, 5 артсредства, 3 позиции ЗРК, 3 средства РЭБ и 2 склада, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию по ударам авиации и реактивным войскам ВСУ по российским оккупантам в течение 14 февраля 2024 года.