В течение 14 февраля авиация и ракетные войска поразили 16 районов сосредоточения оккупантов, 5 артсредства, 3 позиции ЗРК, 3 средства РЭБ и 2 склада, - Генштаб
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Генштаб ВСУ обнародовал информацию по ударам авиации и реактивным войскам ВСУ по российским оккупантам в течение 14 февраля 2024 года.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает Генштаб ВСУ в официальном фейсбуке.
В сообщении отмечается: "В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, 5 артиллерийским средствам, 2 складам боеприпасов, 3 средствам радиоэлектронной борьбы российских оккупантов".