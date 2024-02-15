Соцсети сообщили о мощном пожаре на нефтебазе под российским Курском. ВИДЕО
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В Курском районе (Российская Федерация) в ночь на 15 февраля произошел сильный пожар на нефтебазе. Местные власти заявляют о якобы атаке неизвестного беспилотника.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили местные телеграм-каналы и губернатор Роман Старовойт.
В сети появилась информация о мощном пожаре под Курском около полуночи. Утверждалось, что горит резервуар нефтебазы.
При этом сначала указывалось, что причина такого возгорания неизвестна. В Интернете также обнародовали кадры пожара.