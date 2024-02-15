Соцсети сообщили о мощном пожаре на нефтебазе под российским Курском. ВИДЕО

В Курском районе (Российская Федерация) в ночь на 15 февраля произошел сильный пожар на нефтебазе. Местные власти заявляют о якобы атаке неизвестного беспилотника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили местные телеграм-каналы и губернатор Роман Старовойт.

В сети появилась информация о мощном пожаре под Курском около полуночи. Утверждалось, что горит резервуар нефтебазы.

При этом сначала указывалось, что причина такого возгорания неизвестна. В Интернете также обнародовали кадры пожара.

Также читайте: В российском Курске прозвучала серия взрывов

Также смотрите: В Москве горит завод МиГ. ВИДЕО