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Соцсети сообщили о мощном пожаре на нефтебазе под российским Курском. ВИДЕО

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В Курском районе (Российская Федерация) в ночь на 15 февраля произошел сильный пожар на нефтебазе. Местные власти заявляют о якобы атаке неизвестного беспилотника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили местные телеграм-каналы и губернатор Роман Старовойт.

В сети появилась информация о мощном пожаре под Курском около полуночи. Утверждалось, что горит резервуар нефтебазы.

При этом сначала указывалось, что причина такого возгорания неизвестна. В Интернете также обнародовали кадры пожара.

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Топ комментарии

  • Maria Sofia Douglas 38b0d2de
    Курська народна республика, держитесь . Вас освободят от кацапського окупанта
  • Tierre
    Красівоє
  • Pan Kotskyi
    Фсьо ви врьоттті! Іщо ніадин бес - пілотнік нє пєрєлєтєл нашу граніцу на замкє фсє збілі а тє што пєрєлєтєлі нікуда ніпапалі а тє што папалі нічєво не паламалі патєрь нет!
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