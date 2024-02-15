Россия нанесла новый ракетный удар (обновлено)
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Россия запустила ракеты из ТУ-95МС и "Калибры" с моря.
Около 5.44 первые ракеты Х-101 по ТУ-95мс вошли через Сумскую область и летят курсом на Киевскую область.
В областях работает ПВО.
6.00 - Ракеты маневрируют из Киевской области на Черкасскую, Винницкую и Житомирскую.
6:05 - группа ракет в направлении на Ривне.
6:08 – управляемая авиационная ракета, предположительно Х-59, в направлении Днепра!
6:10 – ракеты в Винницкой области в восточном направлении.
6:12 - враг атакует Киев баллистическими ракетами.
6:13 - на Днепропетровщине и в Киеве слышны взрывы.
6:22 – взрывы на Волыни.
6:31 - на Львовщине прогремели взрывы.
7.02 – в большинстве областей Украины объявлено об отбое воздушной тревоги.