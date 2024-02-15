Экс-глава МИД Литвы Линкявичюс – россиянам: Вы действительно думаете, что защищаете Россию, на которую никто не нападает

Бывший министр иностранных дел и обороны Литвы Линас Линкявичюс обратился к россиянам и призвал их задуматься над тем, действительно ли они защищают Россию, на которую никто не нападает.