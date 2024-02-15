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Львов: есть попадания по городу. ФОТО

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львів
Оккупанты ударили по Львову, последствия выясняются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Предварительно, в нескольких домах на улице Научной взрывной волной выбило окна. Информации о пострадавших пока нет", - говорится в сообщении.

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Впоследствии Садовый сообщил, что, по предварительным данным, на регион летело более 10 ракет.

"ПВО хорошо отработали эту атаку, но все же есть одно попадание в объект инфраструктуры.

Взрывной волной выбило окна в жилых домах на улице Научной, также задело школу На месте работают оперативные службы. Устанавливаем последствия атаки", - говорится в сообщении.

Также из-за вражеской атаки автобусы будут временно курсировать по улице Владимира Великого. Трамвай ездит по-прежнему.

Председатель ОВА Максим Козицкий сообщил, что в результате атаки пострадали два человека: мужчина и женщина, которые живут в домах на Научной. У них резаные раны. Помощь им оказали на месте,

Обстріл Львова

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Топ комментарии

  • три - пятнадцать
    чисто нагадувалово - буба після 20го травня нелігітімний...
  • Николай 6be44be7
    Усе що долітає до Львова обов'язково кудись попадає. Львівська ППО існує лише в хворобливій уяві львівського дональда дака.
  • Деніс Войцеховський
    Надії на вибори немає. Руками д'Єрьмака тут вже адміністративно побудували міні-росію, погіршену її копію. Тому голосуй-не голосуй, все одно отримаєш... зєлю.
    Сходити можна, але толку буде в цьому - хіба що очищення совісті.
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