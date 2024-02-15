Львов: есть попадания по городу. ФОТО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.
"Предварительно, в нескольких домах на улице Научной взрывной волной выбило окна. Информации о пострадавших пока нет", - говорится в сообщении.
Впоследствии Садовый сообщил, что, по предварительным данным, на регион летело более 10 ракет.
"ПВО хорошо отработали эту атаку, но все же есть одно попадание в объект инфраструктуры.
Взрывной волной выбило окна в жилых домах на улице Научной, также задело школу На месте работают оперативные службы. Устанавливаем последствия атаки", - говорится в сообщении.
Также из-за вражеской атаки автобусы будут временно курсировать по улице Владимира Великого. Трамвай ездит по-прежнему.
Председатель ОВА Максим Козицкий сообщил, что в результате атаки пострадали два человека: мужчина и женщина, которые живут в домах на Научной. У них резаные раны. Помощь им оказали на месте,