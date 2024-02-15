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Враг атаковал Киев с разных направлений, все вражеские ракеты были уничтожены

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київ
Воздушная тревога в столице длилась более 2 часов, без жертв и разрушений

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Очередной ракетный удар по Украине. Удар - комбинированный. В частности, ракеты разного типа враг направил и на Киев. Они заходили на город с разных направлений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские ракеты, летевшие на Киев, были уничтожены.

"По оперативной информации – в столице без жертв и разрушений. Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме", – добавил Попко.

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Топ комментарии

  • Gary Grant
    Палаючі кацапські сраки після знищення їх корита вимагали помсти. Але як завжди соснулі куйца.
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Добре, що Зеленський на посаді сидить, а якби якийсь там дурачок… з КВНщиків..
    Україна, отримала поводиря, достойного… янетряпка і уже 40 +…
    Він, Ваш вирок…
  • SlavaGeroyam
    дякуйте Бога, що все так закінчилось...
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