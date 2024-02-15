За сутки на фронте - 83 боестолкновения, враг нанес 4 ракетных и 106 авиационных ударов по позициям наших войск и населенным пунктам, - Генштаб

Противник продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

За минувшие сутки произошло 83 боевых столкновения. Всего враг нанес 4 ракетных и 106 авиационных ударов, совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также объекты критической инфраструктуры.

Сегодня утром российские оккупанты устроили очередную массированную ракетную атаку на Украину, применив стратегическую авиацию. Воздушная тревога охватила всю территорию страны.

Авиационным ударам подверглись: Новосадово, Резниковка, Кузьминовка, Раздолевка, Ивановское, Нью-Йорк, Александрополь, Новоалександровка, Новокалиново, Очеретино, Новобахмутовка, Орловка, Ласточкино, Константиновка, Водяное, Угледар, Шевченко Донецкой области; Малая Токмачка, Работино Запорожской области.

Также читайте: В течение 14 февраля россияне нанесли 4 ракетных, 91 авиационный удар, совершили 83 обстрела из РСЗО, - Генштаб

Под артиллерийским огнем оказалось более 100 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Обстановка на Севере

В зоне ответственности ОСГВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Обстановка на Востоке

В зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" на Купянском направлении нашими защитниками отражена атака врага возле Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили атаку в районе Тернов Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Читайте также: Самой горячей точкой боевых действий на Лиманском направлении является село Терны, россияне пытаются выйти на рубеж реки Черный Жеребец, - Силы обороны

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 4 атаки около Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области, где противник пытался улучшить тактическое положение.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврія" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за минувшие сутки отбили 34 атаки врага в районе Авдеевки и еще 6 атак - возле Северного и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Красногоровки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг более 20 раз пытался улучшить тактическое положение.

На Новопавловском направлении нашими защитниками отражена атака окупантов южнее Золотой Нивы Донецкой области.

Читайте также: В Авдеевке продолжаются уличные бои, предусмотрены запасные логистические пути на случай потери основного пути снабжения, - Силы обороны

Обстановка на Юге

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника западнее Вербового и Работино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиций и отражать штурмы оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных штурмовых действий.