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Вопрос F-16 уже решен. Надеюсь, весной они будут в небе, - Буданов

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f-16
На этом заседании "Рамштайна" решались сугубо технические вопросы, ведь главный вопрос по истребителям F-16 давно решен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии каналу "Ми-Україна" сообщил начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов.

"Здесь были подробности, но они касаются технических вопросов: передачи, готовности инфраструктуры, готовности кобслуживанию этих самолетов, подготовки летного и аэродромного состава... Подождите - уже скоро, уже финальный этап идет... надеюсь, что именно весной их и увидим в небе", - рассказал Буданов.

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Топ комментарии

  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Мабуть, через це і Пороха не випустили за кордон, щоб F16 не привіз…
    Буданов, своїм «жалісним» листом до стефанчука, добряче вляпався в лайно КВНщика!! Як і гогошвіллі … та купою ухилянтів через кордон…
    Мабуть йому руки викручували, що таке намалював…
    Порядність і честь…
  • Виталий 6b40280c
    А чего "Буданга" не уточнил весной какого года они будут? Я смотрю он уже и до авиации добрался, прям специалист на все руки... Точнее язык.
  • Yurii Skoruk
    Госпаді...Суцільне "Шапіто".
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