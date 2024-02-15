Общие боевые потери РФ с начала войны – около 399 090 человек (+950 за сутки), 6421 танк, 9620 артсистем, 12090 боевых бронированных машин
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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 399 090 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.02.24 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 399 090 (+950) человек,
- танков ‒ 6 442 (+9) единицы,
- боевых бронированных машин ‒ 12 090 (+47) единиц,
- артиллерийских систем – 9 620 (+54) единиц,
- РСЗО – 984 (+0) единицы,
- средств ПВО ‒ 671 (+0) единица,
- самолетов – 332 (+0) единицы,
- вертолетов – 325 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 404 (+33) единицы,
- крылатых ракет ‒ 1 882 (+0) единицы,
- кораблей /катеров ‒ 25 (+1) единиц,
- подлодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12 691 (+29) единица,
- специальной техники – 1 524 (+1) единицы.