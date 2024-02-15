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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 399 090 человек (+950 за сутки), 6421 танк, 9620 артсистем, 12090 боевых бронированных машин

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цезар,куніков
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 399 090 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.02.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 399 090 (+950) человек,
  • танков ‒ 6 442 (+9) единицы,
  • боевых бронированных машин ‒ 12 090 (+47) единиц,
  • артиллерийских систем – 9 620 (+54) единиц,
  • РСЗО – 984 (+0) единицы,
  • средств ПВО ‒ 671 (+0) единица,
  • самолетов – 332 (+0) единицы,
  • вертолетов – 325 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 404 (+33) единицы,
  • крылатых ракет ‒ 1 882 (+0) единицы,
  • кораблей /катеров ‒ 25 (+1) единиц,
  • подлодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12 691 (+29) единица,
  • специальной техники – 1 524 (+1) единицы.

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Топ комментарии

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3644 день москальсько-української війни.
    140!! одиниць техніки, 1! кораблик та 950!! чумардосів.
    Арта 54!!!, броня 47!!, логістика 29!.
    Рахунок ППО спецтехніка 0 - 1.
    Загальна кількість збитого лайна з неба перевалила за 10000!
    До ювілею про чумардосам залишилось меньше 1000.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 399 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
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  • Микола Січень 72a7e4d0
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