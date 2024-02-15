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Путин прокомментировал ход войны в Украине: Сожалеем, что не начали раньше

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володимир,путін
Российский диктатор Владимир Путин открыто заявил, что сожалеет о том, что не напал на Украину открыто раньше.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио "Свобода", об этом президент РФ заявил в интервью для телеканала "Россия 1",

"Единственное, о чем мы можем сожалеть, – это о том, что не начали активных действий раньше", – заявил российский диктатор.

Так он прокомментировал российским пропагандистам свое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Президент страны-агрессора выдал, что "не получил удовольствия" от интервью.

Комментируя итоги беседы и реакцию на нее зрителей, российский диктатор назвал Карлсона "опасным человеком", специально выбравшим такую тактику, чтобы не услышать во время разговора "острые ответы".

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По словам Путина, он готовился к совсем другим вопросам и собирался отвечать "остро", что придало бы интервью нужной "специфики", а в результате он "полного удовольствия не получил".

Отвечая на реплику Зарубина о якобы возможном аресте Карлсона в США, Путин заявил, что "это было бы неплохо", поскольку тогда "либерально-демократическая диктатура, ярко представленная в сегодняшнем правящем классе Америки, показала бы свое истинное лицо".

На вопрос, какой из глав США для него более выгоден, нынешний президент Байден или его предшественник Дональд Трамп, Путин ответил: "Байден. Он человек более прогнозируемый".

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Топ комментарии

  • Голос Держави
    Насправді, ця війна їде вже сторіччями..
  • Анатолий К 65c6a92d
    Так воно і є. Вони знищували наші ідентичність, створювали російські школи по всій україні, забороняли наших митців. Кожна дитьина знала пушкіна, лєрмонтова, достоєвського і не знала, що в нас є Маланюк,Зерров, Курбас...розстріляне відро́дження - духовно-культурне та літературно-мистецьке покоління 20-х і 30-х рр. XX ст. в Українській СРР, яке дало високохудожні твори у галузі літератури, філософії, живопису, музики, театру, кіно та яке було знищене здебільшого під час великого терору.
  • Serhii P.
    Здохни вже нарешті, падло
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