Из КНДР в Россию прибыли около 300 рабочих, - Yonhap News Agency

Из Северной Кореи в РФ в начале февраля поездом прибыли около 300 человек, которые, вероятно, являются рабочими. Это нарушение запрета Совбеза ООН.

Об этом со ссылкой на старшего научного сотрудника Корейского института национального объединения Чо Хан Бума сообщает Yonhap News Agency, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что 5 февраля в России заметили сотни северокорейских рабочих, которые высаживались из поезда на станции вблизи Владивостока.

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Этих по их нарядам идентифицировали как рабочих, а не туристов, студентов или членов официальных дипломатических делегаций.

По словам Чо Хан Бума, эти люди, похоже, входят в первую группу северокорейских рабочих, которых Пхеньян, вероятно, продолжит отправлять в Россию.

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Если эта информация подтвердится, окажется, что Россия таким образом нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающие отправлять рабочих КНДР за границу.

Согласно принятой в 2017 году резолюции СБ ООН 2397, все государства-члены ООН были обязаны выслать работающих в них северных корейцев обратно в КНДР.