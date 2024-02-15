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Из КНДР в Россию прибыли около 300 рабочих, - Yonhap News Agency

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корея,північна
Из Северной Кореи в РФ в начале февраля поездом прибыли около 300 человек, которые, вероятно, являются рабочими. Это нарушение запрета Совбеза ООН.

Об этом со ссылкой на старшего научного сотрудника Корейского института национального объединения Чо Хан Бума сообщает Yonhap News Agency, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что 5 февраля в России заметили сотни северокорейских рабочих, которые высаживались из поезда на станции вблизи Владивостока.

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Этих по их нарядам идентифицировали как рабочих, а не туристов, студентов или членов официальных дипломатических делегаций.

По словам Чо Хан Бума, эти люди, похоже, входят в первую группу северокорейских рабочих, которых Пхеньян, вероятно, продолжит отправлять в Россию.

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Если эта информация подтвердится, окажется, что Россия таким образом нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающие отправлять рабочих КНДР за границу.

Согласно принятой в 2017 году резолюции СБ ООН 2397, все государства-члены ООН были обязаны выслать работающих в них северных корейцев обратно в КНДР.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    У них там семьи в заложниках. Хотя после утилизации Ванек им есть кого ябать и на расее теперь
  • частный сектор
    імпартазамєщєніє кацапів на азіатів від хйла
  • Hanka Panyanka
    навіть , якщо рашка порушить всі відомі закони, обмеження та заборони, жодна міжнародна організація на чолі з оон не в змозі цьому перешкодити..., навіщо тоді вони всі та яка з них користь? окрім зайнятості робітників...
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