Из КНДР в Россию прибыли около 300 рабочих, - Yonhap News Agency
Об этом со ссылкой на старшего научного сотрудника Корейского института национального объединения Чо Хан Бума сообщает Yonhap News Agency, передает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что 5 февраля в России заметили сотни северокорейских рабочих, которые высаживались из поезда на станции вблизи Владивостока.
Этих по их нарядам идентифицировали как рабочих, а не туристов, студентов или членов официальных дипломатических делегаций.
По словам Чо Хан Бума, эти люди, похоже, входят в первую группу северокорейских рабочих, которых Пхеньян, вероятно, продолжит отправлять в Россию.
Если эта информация подтвердится, окажется, что Россия таким образом нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающие отправлять рабочих КНДР за границу.
Согласно принятой в 2017 году резолюции СБ ООН 2397, все государства-члены ООН были обязаны выслать работающих в них северных корейцев обратно в КНДР.