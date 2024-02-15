Польша снова поднимала боевую авиацию во время утренней ракетной атаки РФ по Украине

В четверг, 15 февраля, Польша поднимала в небо авиацию на фоне массированной ракетной атаки РФ по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование вооруженных сил Польши в соцсети X.

"Сообщаем, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по территории Украины", - говорится в сообщении.

Там отметили, что командование начало все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши, ситуация постоянно мониторится.

"Предупреждаем, что задействована польская и союзническая авиация, что может повлечь за собой повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны", - добавили в ВС Польши.

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