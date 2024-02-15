США и ЕС обсуждают новые санкции против РФ, - Reuters

Под новые санкции США и ЕС против РФ могут попасть сотни лиц и организаций

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

"Новый, 13-й пакет санкции в отношении России из-за военной агрессии против Украины, который сейчас обсуждают Соединенные Штаты Америки и Европейский союз, может включать ограничительные меры в отношении почти двух сотен человек и компаний", - говорится в материале.

Американский чиновник, давший комментарий на условиях анонимности, рассказал, что Штаты на этой встрече пообещали продолжать контролировать выполнение уже введенных санкций и координировать новые действия с ЕС, Британией и Украиной. Партнеры обсудили влияние уже введенных ограничений против России, в частности, на ее ВПК, и выявленные проблемы.

Собеседник отметил, что США включат в свои новые ограничения дополнительные предохранители от обхода санкций. После 27 стран-членов ЕС в среду также провели встречу в отношении 13-го пакета санкций Евросоюза против России.

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Собеседник из европейских чиновников рассказал, что все делегации поддержали предложение, кроме одного, которое попросило больше времени на ознакомление – намекая, что это была Венгрия.

Бывший руководитель Управления контроля за иностранными активами США Джон Смит прогнозирует, что в американском пакете будут дополнительные санкции против около 100 компаний и физических лиц.

Еще один анонимный собеседник в комментарии отметил, что важно, чтобы санкции "пошли дальше" и чтобы союзники устраняли лазейки, по которым Россия продолжает обходить ограничения, и активнее боролись с несоблюдением "потолка цен" на российскую нефть.