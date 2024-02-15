Уничтожены 13 российских ракет из 26, - Воздушные силы

Силы противовоздушной обороны уничтожили 13 российских ракет из 26 запущенных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Воздушных сил.

"Ночью 15 февраля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования - "Калибр", баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, зенитными управляемыми ракетами С- 300, управляемыми авиационными ракетами Х-59", - говорится в сообщении.

Всего зафиксированы пуски 26 ракет разных типов:

12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из самолетов стратегической авиации Т-95мс (Энгельс – рф);

6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (Воронежская обл. – рф);

2 крылатые ракеты "Калибр" (Новороссийск – рф);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (ВОТ Запорожской обл., Курская обл. – рф);

2 зенитные управляемые ракеты С-300 (Белгородская обл. – рф).

Силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 13 ракет разных типов:

8 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;

2 крылатые ракеты "Калибр";

2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

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