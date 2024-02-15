НАТО создаст центр оборонной подготовки, анализа и образования для украинских военных, - СМИ

Североатлантический Альянс намерен открыть центр оборонной подготовки, анализа и образования для украинских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на El Pais.

Как отмечается, новый проект, который дополнит учебную миссию ЕС и существующие программы союзников, таких как Испания, призван помочь Киеву не только в военной подготовке ее военнослужащих, но и научить их стратегии и управлению оборонной администрацией.

Цель центра – повысить уровень поддержки страны, которая два года назад была захвачена Россией, и помочь привести ее силы в соответствие со стандартами Альянса, в который она стремится однажды вступить.

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До сих пор в НАТО избегали шагов, которые могли бы быть истолкованы Россией как угроза. По этой причине именно члены Североатлантического союза предоставляли Украине военную технику и обучение, как на двусторонней основе, так и в группах. Новый центр – это изменение философии в этом отношении и новый элемент в новых отношениях между НАТО и Киевом.

31 страна-союзник по НАТО обсуждает, как будет финансироваться новый центр, в частности, будет ли он финансироваться с общих счетов НАТО, или из бюджетного фонда, и какие инструкторы будут работать в нем; это могут быть инструкторы, размещенные на новой базе, или персонал, направленный странами-членами НАТО на более короткий срок, отмечают дипломатические источники издания, знакомые с ходом внутренних переговоров.

Министры обороны НАТО вскоре согласуют детали проекта, который, как ожидается, получит окончательное одобрение на саммите в Вашингтоне в июле.

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