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В случае победы на президентских выборах Трамп хочет принудить Украину к переговорам с РФ, - Bloomberg

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Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах в этом году планирует заставить Украину и Россию начать переговоры об окончании войны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Советники Трампа также обсуждали возможность посадить президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина за стол переговоров в начале возможного второго срока", - говорится в сообщении.

Один из советников Трампа сказал, что обещание прекратить военную помощь США может помочь Украине сесть за стол переговоров. В то же время угроза увеличения помощи США может побуждать к этому Россию.

Советники Трампа в частности Ларри Кудлоу и Роберт О'Брайен также публично настаивали на усилении санкций против Центрального банка России, чтобы повлиять на Путина.

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Топ комментарии

  • Гоша Фантомас b9eb6379
    рижий меланію свою не взмозі заставити дати йому а тут Україну він нагнути захоче
  • krot_lub
    Я взагалі думав що це сон коли дізнався хто переміг на виборах в 19 році, жарт чи що.
  • Ex perd
    Так ще Шевченко писав - "Неначе люди подуріли...". Про 2019 слово неначе зайве.
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