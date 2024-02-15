Путин: Байден для России – лучше, чем Трамп. Он более предсказуем

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Джо Байден в должности президента США для России лучше, чем Дональд Трамп.

Об этом он сказал в интервью российской государственной телерадиокомпании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

На вопрос, кто для России лучше – Байден или Трамп – Путин ответил так: "Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому выразит доверие американский народ".

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Также у Путина спросили, как он относится к сообщениям о состоянии здоровья Байдена.

"Послушайте, я встречался с Байденом в Швейцарии, это было три года назад. Уже и тогда говорили, что он недееспособен. Ничего подобного я не увидел. Ну да, он подсматривал в свою бумажку, я подсматривал в свою. Ничего такого. А то, что он где-то, выходя из вертолета, ударился головой, ну... Кто у нас где-нибудь не ударялся головой - пусть первый бросит в него камень", - ответил Путин.

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Российский президент добавил, что, по его мнению, сегодняшняя позиция администрации США "чрезвычайно вредна и ошибочна". "И я в свое время президенту Байдену об этом говорил", - подытожил Путин.