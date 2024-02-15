Обстрел Великого Бурлука: Число жертв возросло до 4 человек

В результате российского обстрела пгт. Великий Бурлук в Харьковской области известно о 4 погибших и 5 раненых. Поисково-спасательная операция продолжается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области

Так, из-под завалов извлекли тело 54-летней женщины.

"Количество погибших увеличилось до четырех: две женщины и двое мужчин. Ранены пять человек", - говорится в сообщении.

Поисково-спасательная операция продолжается.

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