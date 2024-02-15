Обстрел Великого Бурлука: Число жертв возросло до 4 человек
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В результате российского обстрела пгт. Великий Бурлук в Харьковской области известно о 4 погибших и 5 раненых. Поисково-спасательная операция продолжается.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области
Так, из-под завалов извлекли тело 54-летней женщины.
"Количество погибших увеличилось до четырех: две женщины и двое мужчин. Ранены пять человек", - говорится в сообщении.
Поисково-спасательная операция продолжается.