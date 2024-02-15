3 ОШБр об "Авдеевском аде": Ситуация в городе чрезвычайно критическая
Об этом сообщили в пресс-службе бригады, передает Цензор.НЕТ.
"Ситуация в городе на момент заведения бригады – чрезвычайно критическая", - отметили в бригаде.
Там рассказали, что отдельные батальоны 3-й ОШБр провели рейд в захваченные врагом районы Авдеевки. Силы противника на этом отрезке составляют ориентировочно 7 бригад.
"Наши бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм. Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник", - заявил командир 3-й ОШБр Андрей Билецкий.
Бойцы ОШБр нанесли под Авдеевкой критическое поражение двум бригадам вооруженных сил РФ.
"В то же время объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Враг продолжает активную ротацию своих войск и перебрасывает в город новые силы и средства", - отметили в бригаде.
Ранее о том, что 3 ОШБр перевели под Авдеевку, сообщали СМИ.