На Прикарпатье ПВО сбила российскую ракету, из-за падения обломков горели кровли хозяйственных построек. ФОТО
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В Ивано-Франковской области спасатели ликвидировали пожар, возникший в результате падения обломков ракеты.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.
"Во время утренней тревоги наши защитники неба сбили вражескую цель на территории области. В результате падения обломков произошло незначительное возгорание кровель хозяйственных зданий. Благодаря оперативной работе наших спасателей пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
Она отметила, что обошлось без жертв и значительных разрушений.
В ГСЧС Ивано-Франковской области сообщили, что обломки вражеской ракеты упали на Рогатинщине, в результате чего возник пожар кровли и грубых кормов в хозяйственном здании на площади 10 м кв.