Россия вынуждает НАТО нарастить военные расходы, - министр обороны Эстонии Певкур

НАТО должна существенно усилить оборонные расходы, перекрывая рост военного бюджета России.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По его словам, Россия продолжает наращивать военные расходы.

"Россия сейчас, по сути, в состоянии военной экономики, их военные расходы достигают 30% от государственного бюджета. И это значит, что мы в НАТО должны на это реагировать", - сказал министр.

По его мнению, Альянс совместно должен существенно усилить оборонные расходы, перекрывая рост военного бюджета России, а также должен передать больше человеческих ресурсов в общие силы высокой готовности.

"Нужно передавать больше сил в распоряжение командующего силами НАТО в Европе, чтобы сдерживать Россию", - добавил министр.

Эстонский министр, в частности, сообщил, что его государство также будет вынуждено инвестировать значительные ресурсы в вооружение. "Эстония будет поддерживать уровень оборонных расходов минимум 3% ВВП в ближайшие годы", – заявил Ханно Певкур.

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