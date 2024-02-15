Россия вынуждает НАТО нарастить военные расходы, - министр обороны Эстонии Певкур
Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
По его словам, Россия продолжает наращивать военные расходы.
"Россия сейчас, по сути, в состоянии военной экономики, их военные расходы достигают 30% от государственного бюджета. И это значит, что мы в НАТО должны на это реагировать", - сказал министр.
По его мнению, Альянс совместно должен существенно усилить оборонные расходы, перекрывая рост военного бюджета России, а также должен передать больше человеческих ресурсов в общие силы высокой готовности.
"Нужно передавать больше сил в распоряжение командующего силами НАТО в Европе, чтобы сдерживать Россию", - добавил министр.
Эстонский министр, в частности, сообщил, что его государство также будет вынуждено инвестировать значительные ресурсы в вооружение. "Эстония будет поддерживать уровень оборонных расходов минимум 3% ВВП в ближайшие годы", – заявил Ханно Певкур.