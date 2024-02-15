Утром Россия использовала сложную тактику и траекторию движения ракет для обстрелов Украины, - ОК "Південь"

Российские захватчики для обстрела Украины 15 февраля применили сложную тактику и траекторию движения ракет. Враг использовал территорию временного оккупированных территорий, чтобы максимально обойти систему противовоздушной обороны.

Об этом в эфире "Еспресо" рассказала спикер Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос о том, изменилась ли тактика атак врага, поскольку раньше перед пусками ракет Россия часто запускала несколько волн "шахедов", Гуменюк ответила: "Сценарий не новый, просто мы тяготеем к каким-то зацепкам и пытаемся чисто психологически убедить себя в том, что контролируем ситуацию. На самом деле враг может наносить ракетные удары без примешивания туда дронов. Такая тактика не нова, она просто используется врагом с определенной последовательностью дежурств для того, чтобы немного развеять настройки систем противовоздушной обороны".

По ее словам, россияне готовились к этому ракетному удару достаточно долго, фактически с последней атаки 7 февраля.

Также читайте: Россияне накапливают ресурсы для массированной воздушной атаки, - Гуменюк

"Мы видели сегодня и сложную тактику мероприятий по разным направлениям и смешанное использование различных видов вооружения по происхождению, месту базирования, старта, и сложные траектории движения ракеты. Враг довольно часто тяготеет к тому, чтобы ракеты, если они не направлены непосредственно на прибрежные регионы, все же максимально направляли с временно оккупированных территорий, потому что понимают, что даже в течение маршрута следования за ними идет охота, работает противовоздушная оборона в разных регионах.

Именно поэтому они пытаются использовать территорию временной оккупированной Украины и максимально обойти наши системы", - сказала спикер ОК "Південь".

Читайте также: РФ все еще может применить блекаут, враг выпускает "Шахеды" в большом количестве по городам Украины, - ОК "Південь"

Ракетная атака по Украине 15 февраля

Утром 15 февраля в Украине была объявлена воздушная тревога.

Оккупанты атаковали ракетами, в том числе с самолетов Ту-95МС. Есть попадания в центре и на западе страны.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 13 российских ракет из 26 запущенных.