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Блокирование помощи Украине со стороны США уже влияет на поле боя, - Столтенберг

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столтенберг
Блокировка помощи Украине от Соединенных Штатов уже влияет на ситуацию на поле боя.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Vif.

"Блокировка США помощи Украине уже оказывает влияние на поле боя", - подчеркнул он.

"Мы уже видим последствия того, что Соединенные Штаты не смогли принять решение", - добавил генсек Альянса, отвечая на вопрос о нехватке боеприпасов для ВСУ, по прибытии в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

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Топ комментарии

  • Амандрапапупа
    А як вливає корупція української так званої влади на поле бою, коли розікрали кошти на побудову оборонних укріплень в Запоріжськії обл.

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  • Hrysha Hlyba 7474e929
    столтенберг, класно бути директором нато, коли нема війни. офіс зарплатня, фуршети, командировки...
    а коли настав час виконувати свої оборонні функції, все посипалося.

    оберуть трампа, сша ні копійчини не дасть дармоїдам з європи! а це прямий шлях до окупації балтії, та вторгнення в польшу.

    цікаво, куди побіжуть європейці? в латинську америку?
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