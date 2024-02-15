Россияне начали активную фазу информационной операции "Перун" для оправдания агрессии против Украины, - ГУР МО
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Россия начала активную фазу информационной операции против Украины под названием "Перун".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГУР МО.
"В рамках этой операции враг планирует привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блогеров для оправдания агрессии против Украины и освещения ситуации вокруг нашего государства с выгодных для кремля позиций", - говорится в сообщении.