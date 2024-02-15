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Россияне начали активную фазу информационной операции "Перун" для оправдания агрессии против Украины, - ГУР МО

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путін
Россия начала активную фазу информационной операции против Украины под названием "Перун".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГУР МО.

"В рамках этой операции враг планирует привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блогеров для оправдания агрессии против Украины и освещения ситуации вокруг нашего государства с выгодных для кремля позиций", - говорится в сообщении.

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  • Прощай немытая раССея
    Може і вам треба щось організувати проти Мацкви, а не кидати всі інформможливості проти Пороха і Залужного?...
  • Прощай немытая раССея
    Цей, мабуть....


  • володимир омельянов
    Брехня і цинізм це і є стиль рашистів ,одне дивує а чому наша влада нічого не робить що б показувати світу правду про геноцид який творят рашисти проти українського народу, про десятки тисяч вбитих українців ,про сотні зруйнованих міст і сіл ,якщо не доносити правду до світової громадкості ,ворог буде доносити брехню, пора це зрозуміти.
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