Россияне начали активную фазу информационной операции "Перун" для оправдания агрессии против Украины, - ГУР МО

Россия начала активную фазу информационной операции против Украины под названием "Перун".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГУР МО.

"В рамках этой операции враг планирует привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блогеров для оправдания агрессии против Украины и освещения ситуации вокруг нашего государства с выгодных для кремля позиций", - говорится в сообщении.

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