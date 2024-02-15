Столтенберг об уничтожении "Цезаря Куникова": Это демонстрирует компетенцию ВСУ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил профессионализм украинских военных в поражении дежурного корабля ЧФ РФ.

Об этом он сказал сегодня в Брюсселе перед началом встречи министров обороны стран НАТО,сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Сегодня я буду председательствовать на встрече Совета НАТО-Украина. Мы обсудим, как оказывать Украине стабильную помощь. Мы видим, что наша поддержка позволяет достигать изменений на поле боя каждый день. Вчера украинцы смогли нанести успешный удар по российскому военному кораблю. Это демонстрирует навыки и компетенцию украинских Вооруженных сил, в частности, в нанесении ударов глубоко по российским линиям (обороны)", - сказал Столтенберг.

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Он отметил, что для продолжения стабильных поставок в Украину оружия, военного оборудования и боеприпасов, которые необходимы ее защитникам, союзникам по Альянсу необходимо нарастить оборонное производство.

"Союзники по НАТО в течение прошлых месяцев с момента принятия Плана оборонных инвестиций согласовали и подписали контракты на 10 миллиардов евро для больших заказов от различных частей трансатлантической оборонной промышленности", - добавил генеральный секретарь НАТО.

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Сегодня в Брюсселе проходит встреча министров обороны стран Альянса, в рамках которой состоится заседание Совета Украина-НАТО. Ожидается, что министр обороны Украины Рустем Умеров примет участие в этом мероприятии в режиме телеконференции.

Как сообщал Цензор.НЕТ, утром 14 февраля в Черном море был атакован российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников".

Впоследствии в ГУР отметили, что 14 февраля 2024 года Главное управление разведки во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожило большой десантный корабль "Цезарь Куников" Черноморского флота государства-агрессора России.

"Успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины. Реализация спецоперации стала возможной при поддержке платформы United24. Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка", - говорится в сообщении.

В итоге "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Символично, что российский офицер, именем которого назвали корабль, был убит ровно 101 год назад.

Поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела.