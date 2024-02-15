Глава МИД Китая Ван И примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Министр иностранных дел Китая Ван И примет участие в 60-й Мюнхенской конференции по безопасности (16-18 февраля) и расскажет о предложениях Китая по защите равноправного и многополярного мира.

Об этом сообщили в МИДе Китая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Министр иностранных дел Ван И примет участие в конференции, чтобы подробно рассказать о предложениях Китая по построению сообщества с общим будущим для всего человечества, а также защите равноправного и упорядоченного многополярного мира", - говорится в сообщении.

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Находясь в Европе, Ван И также совершит визиты в Испанию и Францию, с которыми Китай в этом году отмечает соответственно 50-ю и 60-ю годовщину установления дипотношений.

О намерениях главного дипломата Китая обсуждать российско-украинскую войну в сообщении не упоминается, однако этот вопрос, очевидно, будет одним из главных, поскольку лидеры ЕС и большинства его стран-участниц неоднократно заявляли, что отношения Китая с Европой зависят от позиции Пекина по отношению к российской агрессии против Украины.

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