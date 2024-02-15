Великобритания поставит Украине тысячи БПЛА, - министр обороны Шеппс

Великобритания поставит Украине тысячи беспилотников в рамках своего пакета на 200 млн фунтов

Об этом сообщил министр обороны Великобритании Грант Шеппс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Вместе (Великобритания и Латвия) дадут Украине возможности, необходимые для защиты и победы в этой войне, чтобы гарантировать, что Путин терпит поражение в своих незаконных и варварских амбициях", - сказал он.

Ранее президент Зеленский заявил о расширении коалиции дронов.

"К Великобритании, Латвии и Швеции присоединились Нидерланды, Германия, Эстония. Фундамент коалиции – сильный, коалиция уже работает", – отметил глава государства.

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