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Глава Комитета США разведки Конгресса Тернер своим заявлением по поводу "серьезной угрозы нацбезопасности" пытался надавить на конгрессменов для одобрения помощи Украине, - New York Times

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майкл,тернер
14 февраля глава комитета Палаты представителей США по вопросам разведки Майк Тернер предоставил членам Конгресса разведданные о "серьезной угрозе" американской национальной безопасности. Он, в частности, пытался надавить конгрессменов и заставить их рассмотреть запрос на дополнительное финансирование для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет New York Times.

"Тернер, вероятно, стремился оказывать давление на Палату представителей, чтобы законодатели согласовали дополнительное финансирование Украины, которое ранее одобрил Сенат. Тернер является ярым сторонником увеличения помощи Украине и недавно посещал Киев", - пишет издание.

В то же время советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что планируется закрытая встреча с конгрессменами. Но не сообщил подробности.

"Это было запланировано. Поэтому я несколько удивлен, что конгрессмен Тернер сегодня публично выступил накануне запланированной встречи, чтобы я мог завтра встретиться с ним вместе с нашими специалистами по разведке и обороне", – сказал Салливан.

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Накануне глава Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер предоставил для ознакомления всем членам Конгресса разведывательную информацию о "серьезной угрозе национальной безопасности" – источники утверждали, что угроза связана с Россией.

Два информированных источника американского телеканала ABC News утверждают, что "серьезная угроза нацбезопасности" США, о которой заговорили 14 февраля, касается возможных намерений России запустить в космос ядерное оружие.

Топ комментарии

  • Максим Н.
    Я так розумію, що ліберальна газетьонка New York Times проти нас.
  • Redcar Ukraine
    "Це було заплановано. Тому я дещо здивований, що конгресмен Тернер сьогодні публічно виступив напередодні запланованої зустрічі, щоб я міг завтра зустрітися з ним разом з нашими фахівцями з розвідки й оборони - Салліван"

    - Товариш Селіванов, як завжди, невдоволений . Навіщо так гучно кричати...А якщо буде ескалація і путя нападе. Хай тихесенько виведуть росіяни ядерку в космос , навіщо роздувати з мухи слона
  • Hearthstonepl
    Ліндсі Грем теж проти, інший колишній "палкий прихильник". Пишуть Трамп йому обіцяв пост.
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