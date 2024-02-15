15 стран подписали соглашение о создании коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, - Минобороны

Представители министерств обороны 15 стран подписали в Брюсселе соглашение о намерении создания новой Коалиции возможностей - интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. Она должна способствовать и координировать помощь в усилении украинского ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как отмечается, подписанное соглашение - официальное начало работы Коалиции, целью которой является содействие и координация помощи в усилении противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины. Такой шаг позволит Украине быть более эффективной на поле боя, а также обеспечить больше защиты гражданским людям.

"Противовоздушная оборона имеет решающее значение для сохранения жизней украинцев. Мы благодарны нашим партнерам за непоколебимую поддержку. Вместе мы сильнее", - подчеркнул министр обороны Рустем Умеров.

Германия, Франция и США – председательствующие в Коалиции страны. Также к ней присоединились Болгария, Чехия, Дания, Греция, Литва, Нидерланды, Норвегия, Словения, Испания, Великобритания, Бельгия и Украина.

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