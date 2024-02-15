Зеленский, Сырский и Умеров сегодня должны быть не в Киеве, а на командных пунктах бригад, которым ставят задачи в Авдеевке, - Бутусов

Высшее военное и политическое руководство Украины сегодня должно быть на командных пунктах бригад, которым ставят задачи в Авдеевке.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Господа Зеленский, Сырский, Умеров, вам нечего сегодня делать в Киеве. Ваше место на командных пунктах бригад, которым ставят задачи в Авдеевке. Именно там сейчас решается судьба очень многих лучших людей. Вы должны отдавать приказы, глядя в глаза.

Вы должны слушать реальные доклады, без своих розовых очков и без лжи, которой вы сами себя окружаете. Это вы позволяете вам врать о "напряженно-контролируемой обстановке", и вам нужно видеть, как это выглядите в глазах людей, получающих приказы", - подчеркнул журналист.

"Вы и некоторые другие руководители своими решениями создали ситуацию, которую сейчас разгребают бойцы. Не вам ходить в атаки, но вы не имеете права отсиживаться в теплых кабинетах, вы должны смотреть как решают кризис, созданный из-за ваших решений или из-за отсутствия ваших решений. Вы должны хотя бы чему-то научиться и сделать наконец выводы.

Всем уклоняющимся от ответственности на высших уровнях хочу сказать - не думайте, что о вас будут молчать", - подытожил Бутусов.

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