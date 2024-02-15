Предательнице Повалий, призывавшей захватить всю Украину, заочно сообщено о подозрении, - СБУ
Об этом информирует пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что накануне полномасштабного вторжения РФ она уехала в страну-агрессор, где получила российское гражданство и публично поддержала кремль.
Во время интервью московскому интернет-изданию коллаборантка восхваляла Путина и призвала к захвату всей территории Украины. Также она пыталась дискредитировать украинских защитников, участвовавших в боях за Киев.
Кроме того, в сентябре 2023 года Повалий по приглашению террориста Пасечника выступила на концерте во временно оккупированном Луганске.
Тогда прямо со сцены она высказалась в поддержку российских захватчиков и героизировала их участие в войне против Украины.
Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты взрывной деятельности злоумышленницы в пользу страны-агрессора.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Таисии Повалий о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
- ст. 436 (публичные призывы к агрессивной войне);
- ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной злости РФ против Украины).
Поскольку злоумышленница находится на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению ее к ответственности за совершенные преступления.