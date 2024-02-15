Новости

Украина и Франция подпишут соглашение о гарантиях безопасности во время встречи Зеленского и Макрона в Париже

1 35416
макрон,зеленський
Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Франции Эмманюэль Макрон подпишут соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Францией во время встречи в Париже на этой неделе.

Об этом сообщает AP ссылаясь на заявление Елисейского дворца, передает Цензор.НЕТ.

Конкретные детали соглашения не сообщаются.

В Елисейском дворце отметили, что это будет третий визит Зеленского в Париж с момента вторжения России в Украину после визитов в феврале и мае 2023 года.

Также там отметили, что визит позволит Макрону "подтвердить решимость Франции продолжать оказывать непреклонную поддержку Украине и украинскому народу в долгосрочной перспективе и вместе со всеми своими партнерами".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел совещание относительно обеспечения ВСУ оружием против вражеских разведывательных дронов. ВИДЕО

Кроме того, оба лидера обсудят ситуацию на линии фронта, военные, экономические и гуманитарные нужды Украины, а также переговоры об усилиях страны по вступлению в Европейский Союз, которые Франция полностью поддерживает, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию и Францию 16 и 17 февраля. В частности, он проведет переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцом и президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон по соображениям безопасности отложил визит в Украину, - Challenges

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Зэлэный_Змий
    Ще один туалетний папірець.
  • 133133
    Потужно !
  • 133133
    хотів зразу написати, шо незламно, але все ж таки потужно.

    а відосики будуть - знімальна група включена до складу делегації
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости