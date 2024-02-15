Украина и Франция подпишут соглашение о гарантиях безопасности во время встречи Зеленского и Макрона в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Франции Эмманюэль Макрон подпишут соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Францией во время встречи в Париже на этой неделе.

Об этом сообщает AP ссылаясь на заявление Елисейского дворца, передает Цензор.НЕТ.

Конкретные детали соглашения не сообщаются.

В Елисейском дворце отметили, что это будет третий визит Зеленского в Париж с момента вторжения России в Украину после визитов в феврале и мае 2023 года.

Также там отметили, что визит позволит Макрону "подтвердить решимость Франции продолжать оказывать непреклонную поддержку Украине и украинскому народу в долгосрочной перспективе и вместе со всеми своими партнерами".

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Кроме того, оба лидера обсудят ситуацию на линии фронта, военные, экономические и гуманитарные нужды Украины, а также переговоры об усилиях страны по вступлению в Европейский Союз, которые Франция полностью поддерживает, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию и Францию 16 и 17 февраля. В частности, он проведет переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцом и президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

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