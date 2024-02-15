Украина и Франция подпишут соглашение о гарантиях безопасности во время встречи Зеленского и Макрона в Париже
Об этом сообщает AP ссылаясь на заявление Елисейского дворца, передает Цензор.НЕТ.
Конкретные детали соглашения не сообщаются.
В Елисейском дворце отметили, что это будет третий визит Зеленского в Париж с момента вторжения России в Украину после визитов в феврале и мае 2023 года.
Также там отметили, что визит позволит Макрону "подтвердить решимость Франции продолжать оказывать непреклонную поддержку Украине и украинскому народу в долгосрочной перспективе и вместе со всеми своими партнерами".
Кроме того, оба лидера обсудят ситуацию на линии фронта, военные, экономические и гуманитарные нужды Украины, а также переговоры об усилиях страны по вступлению в Европейский Союз, которые Франция полностью поддерживает, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию и Францию 16 и 17 февраля. В частности, он проведет переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцом и президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.