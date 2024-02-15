РФ начала готовить военные аэродромы к возможным массированным ударам со стороны Украины и НАТО, - The Moscow Times

Россия начала готовить свои военные аэродромы к возможным ударам со стороны Украины и Североатлантического Альянса. В частности, минобороны РФ проверило аэродромы на устойчивость к атакам и провело обучение в разных регионах страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Moscow Times.

В ходе учений спецподразделения российских войск отработали восстановление взлетно-посадочных полос и мест стоянки самолетов.

Учения россиян проходили сразу в нескольких регионах, в том числе на западном и южном направлениях. К учениям привлекали инженерно-саперные подразделения, которые ликвидировали воронки и отстраивали капониры для защиты самолетов от обломков.

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Российское издание со ссылкой на военного эксперта пишет, что аэродромная служба РФ имеет подразделения, которые должны оперативно восстанавливать взлетно-посадочную полосу, а в случае пожара выводит авиационную технику. Кроме того, такие учения должны проводиться регулярно.

По словам эксперта, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские аэродромы неоднократно атаковались беспилотниками. В будущем Россия может столкнуться с НАТО, считает эксперт.

Он добавил, что в таком случае Североатлантический союз прежде всего будет пытаться уничтожить российские аэродромы.

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