РФ начала готовить военные аэродромы к возможным массированным ударам со стороны Украины и НАТО, - The Moscow Times
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Moscow Times.
В ходе учений спецподразделения российских войск отработали восстановление взлетно-посадочных полос и мест стоянки самолетов.
Учения россиян проходили сразу в нескольких регионах, в том числе на западном и южном направлениях. К учениям привлекали инженерно-саперные подразделения, которые ликвидировали воронки и отстраивали капониры для защиты самолетов от обломков.
Российское издание со ссылкой на военного эксперта пишет, что аэродромная служба РФ имеет подразделения, которые должны оперативно восстанавливать взлетно-посадочную полосу, а в случае пожара выводит авиационную технику. Кроме того, такие учения должны проводиться регулярно.
По словам эксперта, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские аэродромы неоднократно атаковались беспилотниками. В будущем Россия может столкнуться с НАТО, считает эксперт.
Он добавил, что в таком случае Североатлантический союз прежде всего будет пытаться уничтожить российские аэродромы.