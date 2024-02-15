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НАТО должна предоставить Украине все, что ей нужно для победы, – министр обороны Британии Шеппс

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грант,шеппс
Все цивилизованные страны должны стоять вместе с Украиной, как это было в первый день полномасштабного вторжения РФ.

Об этом заявил министр Грант Шеппс в Брюсселе перед началом встречи глав оборонных ведомств стран НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Нам нужно сделать так, чтобы Украина получила все, что ей нужно для того, чтобы выиграть эту войну. Просто недопустимо думать, что Украина может не победить или не победит", – заявил он.

По словам Шеппса, дальнейшая поддержка Украины будет в центре сегодняшней встречи министров обороны стран НАТО.

"Нужно, чтобы цивилизованные страны стояли рядом с Украиной и дальше - как это было в первый день вторжения и перед ним", - добавил министр.

Читайте также: Китай, КНДР и Иран следят за агрессией РФ. Запад должен обеспечить победу Украины, - министр обороны Великобритании Шеппс

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Топ комментарии

  • Redcar Ukraine
    дякуємо, дуже дякуємо . А що треба для переходу від слів до діла?
  • Игорь Игорев 6191a460
    Должны , должны, ну это все слова ,лозунг, война идет не один год. Гибнут люди ежеминутно, как на фронте .так и мирные жители , дети, старики . Эта кацапская тварь усилила обстрелы, самолеты F-16 перенесли на не понятный срок , образно, нужны снаряды сейчас, в ответ перенесли на весну , когда куй его знает? Пока мы в защите .
  • lex lexov
    всего-то нужны дальнобойные ракеты, что бы разбить всё хоть немного похожее на завод
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