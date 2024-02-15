Администрация Байдена законным способом может отправить в Украину миллионы артиллерийских снарядов хоть завтра, - Forbes

В администрации президента США Джо Байдена есть бюрократически сложный, но вполне законный способ отправить Украине артиллерийские снаряды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пише Forbes.

"Украина испытывает снарядный голод и неравенство в огневой мощи. Так, украинские войска выпускают всего 2000 снарядов по сравнению с 10 000 россиян", - говорится в материале.

По словам журналистов, несмотря на то, что законопроект относительно помощи медленно продвигается в Конгрессе США, у Джо Байдена есть возможность помочь Украине. Один из законов дает президенту США полномочия продавать со скидкой или даже дарить любое имеющееся вооружение, которое американские военные признают избыточным для своих нужд.

Закон предусматривает передачу так называемых "избыточных оборонительных товаров" общей стоимостью 500 миллионов долларов в год. Но документ не диктует, какую стоимость президент может назначить конкретному виду вооружения. Теоретически он может оценить товар в ноль долларов.

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"Байден очень редко использовал свои полномочия относительно Украине. А там, где он их использовал, в последнее время это было частью сложной "кольцевой торговли", когда правительство США отдает избыточное оружие третьим странам – Эквадору и Греции – а затем поощряет эти же страны прямо или косвенно отдать Украине часть своих избыточных вооружений", – говорится в статье.

Авторы объясняют, что нет никакой юридической причины, почему Байден не мог устранить посредника и использовать свои полномочия непосредственно для поддержки Украины. И нет никаких практических причин, почему эта помощь не могла бы включать артиллерийские боеприпасы.

Журналисты отмечают, что нет никаких юридических причин, по которым Байден не мог отказаться от посредников и в рамках EDA напрямую поддерживать Украину, в том числе и артиллерийскими боеприпасами. Поскольку, по мнению Forbes, все эти снаряды являются очевидными кандидатами на маркировку как "избыточные".

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Армия США много лет назад определила, что они ненадежны и опасны, поскольку имеют 14-процентную вероятность не сработать. Согласно отчету 2004 года это привело к тому, что 402 миллиона боеприпасов DPICM остались ненужными, в том числе - 4,6 миллиона 155-миллиметровых снарядов", - пишет издание.

Байден мог бы определить все оставшиеся на складах снаряды DPICM как избыточные, чтобы передать их Украине, не тратя ни одного доллара на их замену. Их хватит на годы интенсивных боевых действий.

Единственное, что правительство США юридически не может оплачивать доставку. Но любое оружие в Германии не подпадает под это правило. Поэтому США могли бы доставить эти DPICM в Германию, а затем объявить их избыточными и передать Украине.

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"Почему Байден до сих пор не реализовал этот план, непонятно. Вполне возможно – даже вероятно – что он предпочитает подождать с новым финансированием в размере 60 миллиардов долларов, которое дает ему больше возможностей для закупки или даже разработки с нуля широкого спектра вооружений для Украины" , – пишет издание.