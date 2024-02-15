Турция будет добиваться посредничества между Украиной и РФ, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность выступить посредником между Украиной и РФ. Он верит в возможность установления "справедливого" мира между двумя странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АРА.

"Мы неоднократно сводили стороны вместе в Турции. Мы можем сделать это снова и открыть дверь к миру через управление процессом, ориентированное на решение, свободное от внешнего влияния", - заявил Эрдоган.

При этом он добавил, что продолжает прилагать усилия относительно мирных переговоров между лидерами стран.

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"Во время наших встреч и с президентом Путиным, и с президентом Зеленским мы продолжаем наши усилия в этом направлении", - подчеркнул Эрдоган.