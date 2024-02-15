Зеленский и Шольц в Берлине могут подписать соглашение о гарантиях безопасности для Украины

Президент Владимир Зеленский может подписать двустороннее соглашение о безопасности с канцлером Германии Олафом Шольцом во время своего визита в Берлин в пятницу, 16 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Wirtschafts Woche.

Представитель правительства в Берлине подтвердил встречу Зеленского с Шольцом.

"Ожидается, что, как и во Франции, будет подписано двустороннее соглашение о безопасности", – говорится в сообщении.

Соглашения о безопасности были подписаны еще на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. На нем главы государств и правительств Альянса договорились, что отдельные страны-члены заключат с Украиной долгосрочные соглашения о безопасности.

Это будет второй визит Зеленского в Германию после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию и Францию 16 и 17 февраля.

Также Зеленский будет присутствовать на Мюнхенской конференции по безопасности.