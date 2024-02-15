Зеленский и Шольц в Берлине могут подписать соглашение о гарантиях безопасности для Украины
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Wirtschafts Woche.
Представитель правительства в Берлине подтвердил встречу Зеленского с Шольцом.
"Ожидается, что, как и во Франции, будет подписано двустороннее соглашение о безопасности", – говорится в сообщении.
Соглашения о безопасности были подписаны еще на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. На нем главы государств и правительств Альянса договорились, что отдельные страны-члены заключат с Украиной долгосрочные соглашения о безопасности.
Это будет второй визит Зеленского в Германию после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию и Францию 16 и 17 февраля.
Также Зеленский будет присутствовать на Мюнхенской конференции по безопасности.